Dünya liderinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı! Tepkiler çığ gibi

Time dergisi tarafından ele geçirilen 2001 tarihli fotoğraf için Kanada lideri özür diledi.

21 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerde tekrar başbakanlığa aday olan Trudeau, Arap Geceleri temalı bir partide Aladdin kostümü giydiğini açıkladı.

Fotoğrafın “ırkçılık” içerdiğini itiraf eden Justin Trudeau, “Yapmamalıydım” dedi.

Fotoğrafın yayınlanmasıyla birlikte tepkiler de çığ gibi geldi.

Muhafazakârların lideri Andrew Scheer, fotoğrafın 2001’de de şimdi de ırkçılık içerdiğini belirterek, “Bu akşam Kanadalıların gördüğü, tam bir muhakeme ve dürüstlük yoksunluğu olan ve bu ülkeyi yönetmeye uygun olmayan bir kişi” dedi.

Yeni Demokratik Parti lideri Jagmeet Singh ise, görüntünün “sorunlu” ve “aşağılayıcı” olduğunu belirtti.

Yeşiller lideri Elizabeth May de Twitter hesabından fotoğrafı paylaşarak, “Bu fotoğrafta görünen ırkçılıktan dolayı derin bir şoktayım. Verdiği zarar nedeniyle özür dilemeli” yorumunda bulundu.