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Dünya o çocuğu konuşuyor… Greta için kendini kameraların önüne attı!

İklim değişikliğine karşı başlattığı küresel çaptaki eylemle dünyanın gündemine oturan Greta Thunberg, ABD ziyaretinde ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Katıldığı etkinlikte basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Greta'yı, ona adeta kalkan olan bir çocuk engellemeye çalışınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

11:55 -
Haberler Dünya
Dünya o çocuğu konuşuyor… Greta için kendini kameraların önüne attı!

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla ABD’de bulunan Greta Thunberg, Capitol Hill'de katıldığı bir etkinlikte medyanın ilgi odağı oldu.

​Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Thunberg'in fotoğraflarını çekmek için yarışan gazetecilere ise yine bir çocuk engel olmak istedi. Thunberg ile gazeteciler arasına geçerek genç kıza adeta kalkan olan çocuk kahkahalara neden oldu.

Greta Thunberg, İsveç’te her cuma okul grevine gidip iklim değişikliğiyle mücadele eylemi yaparak 150’den fazla ülkede milyonlarca kişiye bu yolda esin kaynağı oldu.

Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için gittiği ABD’de Kongre'ye de hitap eden Thunberg, “Övgüleriniz size kalsın, ne kadar esin verici olduğumuzu söylemek için bizi çağırmayın, yeterince çaba göstermiyorsunuz” sözleriyle siyasetçileri çıkışmıştı.

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