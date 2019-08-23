Dünya sıralamasında, mutsuzlar arasına girdik! Türkiye’nin sadece yüzde 3’ü çok mutlu

Yıllardır ülkeler arası mutluluk endeksi hazırlayan piyasa ve düşünce araştırma kuruluşu Ipsos, 2019 yılı mutluluk endeksini açıkladı. Online olarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de yaşayanların sadece yüzde 3'ü kendini “çok mutlu” hissediyor. Türkiye'nin mutluluk oranı her yıl düşüyor. Mutsuz ve çok mutsuz olanların oranı yüzde 47.

BU YIL DAHA DA GERİLEDİK

28 ülke arasında yapılan araştırmada, dünyanın en mutlu insanları Avusturalya ve Kanada'da yaşayanlar oldu. Her ülkeden 500 ile 1500 kişiyle gerçekleşen ve toplam 20 bin 357 kişiyle yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre, Türkiye 28 ülke arasında 2018 yılına oranla üç puan daha kaybetti ve sonlarda yer aldı.

İlk sıraları Avusturalya, Kanada, Çin, İngiltere, Fransa, ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Hindistan, İsveç ve Belçika aldı. Türkiye, Malezya, Şili, Rusya, İspanya ve Arjantin ise sonlarda kendine yer buldu.

SADECE YÜZDE 3’Ü ÇOK MUTLU

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri, Türkiye'deki mutluluğun 2011 yılından bu yana sürekli düşmesi. 2017'de bir ara 7 puan yükselen mutlu insanlarımızın, nüfusa oranı hiç bir zaman yüzde 60'i geçmemiş. Bu yıl ise insanların yüzde 57'si kendini “Eh idare eder işte” diye tanımlıyor.

Mutluluk sıralamasında Türkler’in sadece yüzde 3’ü çok mutlu. Kırmızı ve koyu kırmızı bölgeler ise mutsuzları anlatıyor.Rapora göre Türk insanının sadece yüzde 3'ü kendini “çok mutlu“ hissediyor. Bu oran, tüm ülkeler içinde Güney Kore ile birlikte en düşük olanı. Kendini “çok mutlu“ hissedenlerin oranının az olduğu diğer ülkeler, yüzde 4 ile İspanya ve yüzde 5 ile Arjantin. Almanya'da kendini “çok mutlu“ hissedenlerin oranı yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 27.

Türkler'in yüzde 42'si kendini “idare edecek derecede” mutlu hissediyor. “Mutsuzum” diyen Türkler'in oranı yüzde 33 ve “çok mutsuzum” diyenler ise yüzde 14.

MUTLULUĞU ARTIRAN ŞEYLER

İnsanların mutluluk oranlarını artıran şeylerin başında sağlık ve fiziksel olarak kendini iyi hissetme, refah içinde olma, çocuklar ve eşlerle ilişkilerin iyi yürümesi, vücut sağlığı ve çocukların iyi yönde olması geliyor. Ayrıca, olumsuz haberlerin gelişen ülkelerdeki mutluluk artışına pek etki etmediği, gelişmekle olan ülkeler insanlarının bundan daha fazla olumsuz etkilendiği belirtiliyor.