Dünya tedirgin… 15 gün içinde 4 kez fırlattılar!

ABD-Güney Kore tatbikatlarını ve yüksek teknoloji silahlarını kullanmalarını eleştiren Kuzey Kore, lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Haziran’da yaptıkları görüşmede nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik görüşmeleri yeniden başlatmaya karar vermesinden bu yana bir dizi füze ve roket attı.

Trump, füze denemelerinin Kim’le yaptıkları herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi ancak görüşmeler yeniden başlamadı. Analistler, füze denemelerinin hem Kuzey Kore’nin askeri yeteneklerini geliştirmek, hem de Washington’a daha fazla taviz vermesi amacıyla baskı yapmak için yapıldığına inanıyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), iki kısa menzilli füzenin dün Pyongyang’ın yaklaşık 125 km güneybatısında, Kuzey Kore’nin batı sahilindeki Kwail’in yakınında fırlatıldığını açıkladı. Bu füzeler 25 Temmuz’dan bu yana dördüncü füze denemesi oldu.

JCS, füzelerin yaklaşık 450 km uçtuğunu ve 37 km yüksekliğe ulaştığını söyledi. ABD ve Güney Kore istihbarat teşkilatları, 25 Temmuz’da Kuzey Kore tarafından atılan kısa menzilli balistik füzelerle benzer uçuş özelliklerine sahip olduklarını belirtti.