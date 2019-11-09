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Dünyaca ünlü konser salonunda ‘seks oyuncağı’ alarmı!

Dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olan Viyana 'Konzerthaus'ta çok ilginç bir olay yaşandı. Viyana Senfoni Orkestrası'nın konseri sırasında vestiyerdeki bir çanta, bomba alarmı verilmesine yol açtı. İnceleme sonucunda titrediği için şüphe uyandıran çantanın içinden seks oyuncağı çıktı.

Sozcu.com.tr
09:24 -
Haberler Dünya
Dünyaca ünlü konser salonunda ‘seks oyuncağı’ alarmı!

Viyana Senfoni Orkestrası, salı gecesi Alman besteci Richard Wagner’in “Siegfried Idyll” ve “Valküreler” operasını icra ediyordu.

Yerel medyaya yansıyan habere göre; konser esnasında titreyen bir çanta görevlileri alarma geçirdi.

İhbar üzerine dünyaya ünlü konser salonuna bomba imha ekipleri geldi.

Güvenlik güçleri, x-ray ile çantayı inceledi ve içeride bomba değil açık kalmış bir seks oyuncağı (vibratör) bulunduğunu belirledi.

Olayın konser izleyicisine yansımadığı ve performansın kesintisiz devam ettiği öğrenildi.

Avusturya medyası yetkililerin çantanın sahibini olaya ilişkin bilgilendirerek, “iyi seyirler” dilediğini yazdı.

bomba konser salı Sanat seks Viyana x-ray
Son güncelleme: 09:39 09.11.2019
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