Dünyaca ünlü manken ideal erkeği anlattı: Önemli olan…

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki manken Kara Del Toro, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde birçok markanın reklam kampanyasında yer alan ve podyumda boy gösteren Kara Del Toro, orta okuldan tanıştığı birisiyle birlikte olduğunu söyledi.

Başarılı manken birlikte olmak istediği erkeğin özelliklerini uluslararası kamuoyuna açıklayarak gündem oldu. Del Toro, “Açıkçası birlikte olmak istediğim erkeğin meşhur olması ya da çok zengin olması umrumda değil. Dürüst olmak gerekirse bu benim ilgimi hiç çekmiyor. Bankada ne kadar parası olduğu, Instagram’da kaç takipçisi olduğu ya da ne kadar şöhretli olduğu önemli değil. Çünkü günün sonunda eve geldiğinizde bunların hiçbir önemi yok” dedi.

Kara Del Toro, karşı cinste aradığı en önemli özellikler hakkında, “Önemli olan kişinin iyi bir insan olması. Eğer eğleniyorsak ve yanındayken rahat davranabiliyorsam bu benim için daha önemli. Şu an erkek arkadaşım var. Onunla çok göz önünde olmuyoruz” dedi.