Dünyaca ünlü oyuncuya ‘nükleer savaş’ suçlaması

Hindistan ordusuna ait jetlerin, Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün Pakistan'daki kampını vurmasının ardından 26 Şubat'ta bir tweet atan Chopra, ‘Jain Hind #HindistanSilahlıKuvvetleri’ ifadelerini kullanıyordu.

‘Jai Hind' Hindistanlı siyasetçilerin sıkça kullandığı bir slogan ve “Hindistan’ı selamlayın” anlamına geliyor.

Etkinliğin soru-cevap bölümünde söz alarak Chopra'yı suçlayan Pakistanlı bir kadın seyirci, “Senin insanlık hakkında konuşmanı dinlemek biraz zordu çünkü komşun olarak, bir Pakistanlı olarak senin ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum. Sen bir UNICEF barış elçisisin ve Pakistan’a karşı bir nükleer savaşa destek veriyorsun. Benim gibi milyonlarca Pakistanlı Bollywood’daki işlerinde sana destek verdi ve sen nükleer savaş istedin” dedi.

Genç kadına sakince yanıt veren Priyanka Chopra ise, ‘savaşa düşkün olmadığını' söylerken, “Savaş gerçekten düşkün olduğum bir şey değil ama ben bir vatanseverim” dedi.