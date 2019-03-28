Dünyaca ünlü rock grubundan şok görüntü

Rock müzik tarihinin en aykırı gruplarından Alman Rammstein’ın yayınladığı 35 saniyelik bir video ülkeyi karıştırdı. Yeni single’ı Deutschland’ı tanıtan grup üyelerinin çektiği videoda grubun 4 üyesi bir toplama kampında görülüyor.

Üzerlerinde mahkum kostümü olan dört grup üyesinin boyunlarında ilmek olduğu ve ölümü bekledikleri görülüyor. Özellikle Yeni Zelanda’da yaşanan korkunç saldırı sonrasında ve ırkçılığın arttığı bir dönemde yayınlanan video Almanya’da infial yarattı.

Videoda grubun gitaristi Paul Landers’ın göğsünde o dönemde Yahudilere zorla taktırılan yıldızın olmasına dikkat çeken birçok tarihçi ve siyasetçi grubu topa tuttu. Özellikle yahudi cemaatlerinin temsilciler Rammstein’ı eleştirdi. Yahudiler Merkez Konseyi’nin eski başkanı Charlotte Knobloch, “Bu video çizgiyi aşıyor. Rammstein milyonlarca insanın ölümünü ve acı çekmesini eğlence için kullanıyor. Bu kışkırtıcı” açıklamasını yaparken 77 yaşındaki tarihçi Michael Wolffsohn, “Bu kabul edilemez bir video” dedi.

Siyasi parti CDU’nun bünyesindeki Yahudi Forumu’nun sözcüsü Karin Prien, “İğrenç bir video. Sadece izlenmek için yapılmış uygunsuz bir içerik” ifadesini kullandı. FDP’nin önde gelen yetkililerinden Graf Lambsdorff, “Bu olay ne olursa olsun reklam malzemesi yapılmamalıydı. Rammstein’ın şarkısında soykırımı nasıl kullandığına bakmak gerek” dedi. Alman Federal Hükümeti’nin Anti-Semitizm Komisyoneri Felix Klein, “Rammstein’ın bu videosu kırmızı çizgiyi açıkça geçiyor. Bu sanatın özgürlüğünün çirkin bir şekilde kullanılmasıdır” dedi.