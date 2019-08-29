Dünyaca ünlü TV yıldızı rekor denemesinde yaşamını yitirdi

39 yaşındaki ABD'li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve ‘4 teker üzerindeki en hızlı kadın’ olarak biliniyordu.

Uluslararası kanallarda yayınlanan bir bilim programı olan Mythbusters’ta da yer alan ve birbirinden farklı deneylere dahil olan Combs’un 2012’den beri hız rekorunu kırmak istediği belirtildi.

Oregon eyaletindeki Alvord Çölü'nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combs'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Combs, 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

