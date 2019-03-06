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Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner’ın

Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını elde etti.

03:02 -
Haberler Dünya
Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner’ın

ABD’li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, “dünyanın en genç milyarderi” ünvanının sahibi oldu.

Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner’ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner’ın “dünyanın en genç milyarderi” ünvanını aldığını duyurdu.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in ünvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, “kendi servetini oluşturan en genç milyarder” ünvanının da sahibi
oldu.

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Jenner, Forbes’a yaptığı açıklamada, “Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir.” ifadelerini kullandı.

Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015’te Kylie Cosmetics’i kurmuştu. AA

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Son güncelleme: android-time 03:07 06.03.2019
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