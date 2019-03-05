‘Dünyanın en yalnız fili’ hayatını kaybetti

Geçen hafta hayatını kaybettiği öğrenilen fil Flavia, 47 yıllık ömrünün 43 yılını İspanya’nın güneyinde bulunan Cordoba hayvanat bahçesinde yalnız başına geçirdi.

‘Dünyanın en üzgün fili’ Flavia için hayvan hakları savunucuları tarafından yıllar içerisinde çeşitli kurtarma girişimlerinde bulunulsa da başarı sağlanamamıştı. Aynı şekilde, Flavia’nın başka fillerle bir araya getirilme girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilerde, filin sağlığının son birkaç ayda kötüleştiği ve depresyonda olduğu öğrenilmişti.

Flavia’nın geçen hafta cuma günü ise kafesinde yere çöktüğü ve bir daha ayağa kalkamadığı belirtildi.