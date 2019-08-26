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Dünyanın yakından izlediği zirvelerin yeni yıldızı: Boris Johnson

İttihat ve Terakki karşıtı Ali Kemal'in torunu olduğu için, "Osmanlı torunu" lakabıyla bilinen Boris Johnson, İngiltere'nin başbakanı olduktan sonra en zor sınavını bu hafta sonu verdi. Fransa'da gerçekleşen G-7 Zirvesi'ne katılan Johnson, hem ikili görüşmelerde hem de kamera karşısındaki performansıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda ABD Başkanı Trump'ı konuşan uluslararası kamuoyu bu hafta sonu ABD Başkanı ile birlikte Johnson'ı da gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr
14:11 -
Haberler Dünya
Dünyanın yakından izlediği zirvelerin yeni yıldızı: Boris Johnson

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini yönetemeyerek görevini bırakan Başbakan Theresa May’in yerine geçen ay gelen ‘Osmanlı torunu’ lakaplı Boris Johnson bu hafta sonu Fransa’nın Biarritz kasabasında dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkesinin liderleriyle bir araya geldi.

İkili görüşmeler sırasında pozitif bir atmosfer vardı.

İlk zorlu sınavında hem ikili görüşmelerde hem de yuvarlak masa toplantılarındaki performansıyla, bir şeyler yapmak için uğraştığı gözlenen Johnson’ın kameralar karşısında da performansı bir hayli hareketliydi. Geçtiğimiz yıllarda ABD Başkanı Trump’ın vücut hareketlerini, hal ve tavırlarını konuşan uluslararası kamuoyu geçen hafta içinde Trump’la birlikte Johnson’ı da yakından takip etti.

Fotoğraf EPA

Uluslararası haber ajansları özellikle Johnson ve Trump’ın hafta sonu gerçekleştirdiği ikili görüşmeye yer verdi. İki lider kameralar önünde şakalaşırken sosyal medyada da iki liderin birbirini bulduğunu ve Trump’ın artık bu tür toplantılardaki tek figür olmadığına dair yorumlar yapıldı.

Son güncelleme: android-time 14:15 26.08.2019
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