Dünyanın yakından izlediği zirvelerin yeni yıldızı: Boris Johnson

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini yönetemeyerek görevini bırakan Başbakan Theresa May’in yerine geçen ay gelen ‘Osmanlı torunu’ lakaplı Boris Johnson bu hafta sonu Fransa’nın Biarritz kasabasında dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkesinin liderleriyle bir araya geldi.

İlk zorlu sınavında hem ikili görüşmelerde hem de yuvarlak masa toplantılarındaki performansıyla, bir şeyler yapmak için uğraştığı gözlenen Johnson’ın kameralar karşısında da performansı bir hayli hareketliydi. Geçtiğimiz yıllarda ABD Başkanı Trump’ın vücut hareketlerini, hal ve tavırlarını konuşan uluslararası kamuoyu geçen hafta içinde Trump’la birlikte Johnson’ı da yakından takip etti.

Uluslararası haber ajansları özellikle Johnson ve Trump’ın hafta sonu gerçekleştirdiği ikili görüşmeye yer verdi. İki lider kameralar önünde şakalaşırken sosyal medyada da iki liderin birbirini bulduğunu ve Trump’ın artık bu tür toplantılardaki tek figür olmadığına dair yorumlar yapıldı.