Dünyaya operasyonun amacını anlatıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün gece Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu temaslar oldukça kritikti, zira Paris Yönetimi Türk askerinin Suriye’den çıkması ve Barış Pınarı Harekâtı’nın hemen durdurulması yolunda sürekli çağrı yapan ülkeler arasında başı çekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlatarak, Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye’nin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Erdoğan-Macron görüşmesiyle aynı saatlerde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.