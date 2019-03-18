Düşen uçakta korkutan benzerlik! Aileler toprak topluyorlar

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Etiyopya Hava Yollarına ait, düşen uçağın kara kutusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Moges düzenlediği basın toplantısında, kara kutuya yapılan ilk incelemenin sonunda, Endonezya'da yaşanan uçak kazasıyla Etiyopya'daki uçak kazasının benzer olduğunu açıkladı.

Moges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın karakutusunun başarıyla çözümlendiğini ve tüm kayıtların Etiyopya Hava Yolları tarafından alındığını belirtti. “İki uçak kazası arasında açık benzerlikler var” diyen Bakan Moges, incelemelerin ilerlemesi sonrasında kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Endonezya'da ve 10 Mart'da Etiyopa'da Boeing 737 MAX model iki uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Her iki kazada da tüm yolcular hayatını kaybetmişti. Kazaların ardından gözler Boeing firmasına çevrilmiş dünyadaki birçok ülke Boeing 737 MAX model uçakların uçuşunu yasaklamıştı.

TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Etiyopya Hava Yollarına ait “B737 Max 8” tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı 737-8 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018’de Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Boeing 737-8 Max tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ile 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını güçlendirmişti. Kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçaklara kapatmıştı.

POŞETLERE TOPRAK DOLDURUYORLAR

Etiyopya’da 157 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin yakınları sevdiklerine ait bir işaret, kalıntı bulabilmek için hüzünlü bekleyişlerini sürdürüyor.

Ailelerden bazıları olay yerinden poşetlerle toprak alırken, kimileri ise çiçeklerle süsledikleri sevdiklerinin resimlerinin başında kaybettikleri için dua ediyor. Gıyabi cenaze namazlarının kılındığı alanda bazen tekbir sesleriyle, hüngür hüngür ağlayan annelerin, eşlerin ve çocukların sesleri birbirine karışıyor.

Etiyopya Havayolları, cesetlerin DNA tespitinin yaklaşık 6 sürebileceğini açıkladı. 35 milletten insanın hayatını kaybettiği kaza sonrası testlerin uzun sürecek olması nedeniyle ölenlerin yakınlarına iki hafta içerisinde geçici ölüm belgesi verileceği duyuruldu.