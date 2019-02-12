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Obama’ya hakaret eden devlet başkanı ülkesinin adını değiştirecek! | Son dakika haberleri

Daha önce ABD başkanlarına ettiği hakaretler ve uyuşturucuyla mücadelede kullandığı sert yöntemlerle adını duyuran Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkesinin ismini "Maharlika" olarak değiştirme fikrini değerlendirdiği bildirildi.

18:33 -
Haberler Dünya
Obama’ya hakaret eden devlet başkanı ülkesinin adını değiştirecek! | Son dakika haberleri

Filipinler basınında yer alan habere göre, Duterte, bir İspanyol kolonisi iken II. Felipe’nin adının verildiği ülkenin ismini günün birinde “Maharlika” olarak değiştirebileceğini belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Rodrigo Duterte’nin, ülkenin isminin değiştirilebileceğine ilişkin “bir fikri ifade ettiğini” dile getirdi.

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Panelo, “Anayasada, Kongrenin ülkenin adını değiştirebilecek ve daha sonra bunu referandumla halka sunacak bir yasa çıkarabilmesi öngörülüyor” dedi.

Malayca bir kelime olan Maharlika’nın, ülkenin Malay kimliğini yansıtmak için seçildiği ifade edildi.

Ülkenin isminin “Maharlika” olarak değiştirilmesi fikri, eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile gündeme gelmişti.

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OBAMA’YA KÜFÜR ETMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Obama, Papa Francis, ABD’nin Manila Büyükelçisi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, BM insan hakları heyeti, Duterte’nin ‘o….. çocuğu’ hakaretine maruz kalmıştı.

BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard’ı tokatlamakla tehdit etmiş olan Filipinler lideri, BM heyetini de insan yiyen timsahlara atmaktan söz etmişti.

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Son güncelleme: android-time 19:12 12.02.2019
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