Son dakika… Economist’ten çok kritik seçim analizi

Seçmenlerin, 31 Mart’a kıyasla daha da büyük bir farkla İmamoğlu’na destek verdiğine dikkat çeken Economist, “Türkiye’de demokrasi hasta olsa da, henüz ölmedi” diyor.

“İmamoğlu’nun önündeki yolda bir sürü engel var” diyen dergi, Erdoğan’ın “hiç şüphesiz başarılı bir İstanbul Belediye Başkanı’nın destek alacağından korkacağını” söylüyor.

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Economist, “İmamoğlu’nun adının şimdiden cumhurbaşkanı adaylığı için geçtiğini ve Erdoğan’ın da 1990’lardaki belediye başkanlığını bir sıçrama tahtası olarak kullandığını” vurguluyor.

BBC Türkiye’nin aktardığı habere göre; analizde şu ifadeler yer alıyor:

“Kontrolden çıkmasına izin verilen bir kredi patlaması nedeniyle, Türk lirası değerinin yüzde 40’ını kaybetti. Cumhurbaşkanı, yüksek faizin enflasyonu yükselteceğini söylüyor, ekonomistlerin düşünmeden reddettiği tuhaf bir görüş bu.”

HÜKÜMET İMAMOĞLU’NUN İŞİNİ ZORLAŞTIRABİLİR

Economist, enflasyonun yüzde 20’lerde seyrettiğini vurguluyor ve “Aynı zamanda damadı olan maliye bakanından sağlam bir tavsiye alması ihtimali de düşük” diyor.

“Merkezi hükümetin İmamoğlu’nun hayatını zorlaştırabileceğini” söyleyen dergi, AKP’nin 39 ilçe belediyesinin 25’ini ve belediye meclisindeki çoğunluğu kazandığını hatırlatıyor ve “bunun çok da zor olmayacağını” kaydediyor.

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Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’un bütçesiyle oynayabileceğini, bürokrasiyle İmamoğlu’nun elini kolunu bağlayabileceğini ve hatta yasal bir bahaneyle kovuşturma başlatabileceğini” aktarıyor.

“Cumhurbaşkanı’na aksi tavsiye verilmeli” diyen Economist, ‘Türkiye’nin ticaret ve turizm merkezi İstanbul’a zarar verecek her şeyin, ülkenin tümüne zarar vereceğini’ belirtiyor.

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Başyazı şu satırlarla sona eriyor:

“Ancak Erdoğan’ın iktidarda olduğu gerçeği ortada. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önemli bir çoğunlukla kazandı. Milliyetçi müttefikleri MHP’yle birlikte parlamento çoğunluğuna sahip. Dört yıl daha seçim yok. Kısa vadede değişim AK Parti’nin içinden gelmek zorunda. Buna yönelik bazı işaretler de var. Dedikodulara göre Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti ya da partiler kurmayı değerlendiriyor. İmamoğlu’nun başarısı, kararlılıklarını güçlendirmiş olmalı.”