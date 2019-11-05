Ege’de akılalmaz olay! Denizin ortasında iki gece böyle kaldı

Ege Denizi, eşine az rastlanır bir hayatta kalma öyküsüne sahne oldu. 45 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı Kushila Stein, Mike adındaki İngiliz vatandaşıyla beraber Türkiye’den bir yatla denize açıldı.

Yunanistan’ın Girit Adası açıklarına gelen Stein, Cuma günü Bolukendire’ye çıkmak için bir şişme botla yattan ayrıldı. Akşam dönmesini beklediği Stein’dan ertesi sabah da haber alamayan Mike, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Ekipler altı tekne, bir helikopter ve bir su altı drone’u ile çalışmalara başlarken, Pazar sabahı Girit’in 101 kilometre açığında Stein’a ulaştı. Susuz kaldığı için önlem amacıyla hastaneye götürülen Stein ifadesinde, Bolukendire’den yata dönmek isterken küreklerden birinin zarar gördüğünü ve kuvvetli rüzgar nedeniyle de sürüklendiğini söyledi.

Deneyimli bir denizci olduğu belirtilen Stein’in fotoğrafları Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından paylaşılırken, denizin ortasında iki gece geçiren kadının hayatta kalamama ihtimaline karşı annesinin iletişim bilgilerini botun üzerine yazdığı öğrenildi.