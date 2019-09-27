Ege’de göçmen botu battı! 5’i çocuk 2’si kadın 7 kişi öldü

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin ilk etapta, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin 3’ü çocuk, 2’si kadın olmak üzere 5 kişinin daha cesedine ulaştığını duyuran ajansın haberinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 4'ü çocuk, 3'ü kadın 12 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Yunan basınında ise kurtarılan ve Sakız Adası'na (Hios) sevk edilen 12 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve Yunan makamlarından siyasi iltica talebinde

bulunduğu iddia edildi.

AA