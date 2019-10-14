Ekran koruyucusuyla ilgili flaş iddia: Herkes erişebiliyor!

İngiltere’nin Castleford bölgesinde yaşayan Lisa Neilson, Samsung Galaxy S10 model telefonu için internetten ekran koruyucu aldı. Koruyucu ekrana yapıştıran ve telefonu kullanmaya başlayan 34 yaşındaki Neilson, sağ başparmağını parmak izi okuyucusuna tanımlattı.

Bu şekilde telefonun kilit sistemini kullanan Neilson, tesadüf eseri sol el parmağıyla da kilidi açabildiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Neilson, eşine durumu anlattıktan sonra onun parmak iziyle de deneme yaptı. Bu şekilde de kilit açılınca, Neilson, telefona ve buna bağlı olarak parmak iziyle onay isteyen tüm uygulamalara her türlü parmak iziyle erişilebildiğini fark etti.

Durumu şirkete bildiren Neilson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Bu sorun gösteriyor ki, telefonumu eline alan herkes saniyeler içinde finansal uygulamalarıma ve kişisel bilgilerime erişebilir” dedi.

Durumun İngiliz basınında geniş yer bulması sonrası açıklama yapan Samsung yetkilileri ise, söz konusu durumun bir güvenlik açığı olabileceğini, konunun araştırıldığını ve Samsung tarafından önerilen lisanslı ürünlerin kullanılmasını tavsiye etti.