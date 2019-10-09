Ekvador’da yargı ve yasama kurumları faaliyetleri durduruldu

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de genel ulaştırma grevi olarak başlayan ve tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor.

Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun hükümetin merkezini ülkenin güneybatısındaki liman kenti Guayaquil'e taşımasına neden olan olaylar Quito'da bugün de devam ederken, şehre ulaşan protestocu yerlilerin bir kısmı yasama organı Ulusal Meclis binasına zorla girdi.

Kısa süre sonra Ulusal Meclis'ten çıkan yerliler, bölgedeki toplanma alanı Arbolito Parkı’na döndü. Kentte göstericilerin gece hedef aldığı Kamu Denetçiliği binasında da hasar oluştu.

Başka kentte devam edecekler

Ülke basınındaki haberlere göre gelişmeler üzerine Ulusal Meclis, Başsavcılık ve Hakimler Konseyi Quito'daki faaliyetlerini durdurarak, durumu değerlendirme kararı aldı. Bu iki erk hükümetin aksine çalışmalarını başka kente taşıma kararı almadı.

Ekvador'un batısındaki Manta kentinde de taksiciler eylem yaptı. Şiddet eylemine dönüşmeyen protesto çerçevesinde taksiciler kentin merkezindeki önemli caddelerden Jaime Chavez Gutierrez'i ulaşıma kapattı. Ülkenin merkezindeki Cuenca kentinde devam eden genel grev çerçevesinde yine çöpler toplanmadı, kente gaz verilmedi ve toplu taşıma hizmeti sunulmadı.