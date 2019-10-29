IŞİD Sözcüsü El-Muhacir, Cerablus’ta öldürüldü!

Adı açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Amerikan medyasına El-Muhacir’in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin halefi olarak gösterilen El-Muhacir'in, Suriye’nin Cerablus kenti yakınlarında yapılan bir operasyonla öldürüldüğünü ifade eden yetkili, operasyonun Amerikan Özel Kuvvet askerleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, operasyonla ilgili detay vermezken, ABD Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SALDIRI, SAHADAN DOĞRULANDI

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri, Cerablus ilçesinde önceki gün 19:30 sularında, yolda seyreden 2 mazot tankerini füzelerle vurdu.

Saldırı sırasında meydana gelen patlamalar üzerine bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu askerleri, vurulan tankerlerin içinde 3 ceset buldu. Yapılan incelemelerde ölenlerden birinin terör örgütü IŞDİ’in elebaşlarından El-Muhacir olduğundan şüphelenildi.

Söz konusu şahsın, tankerlerden birinin içine özel olarak yapılmış gizli bölmeye saklandığı ve burada yanarak öldüğü anlaşıldı. AA