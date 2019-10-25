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Elektronik sigarada tehlike büyüyor… Gizemli hastalıkta ölü sayısı 34’e ulaştı

ABD'de elektronik sigara sebebiyle gerçekleşen ölümlerde korkutan rakam açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1600 vaka görüldüğünü bunlardan 34'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

10:27 -
Haberler Dünya
Elektronik sigarada tehlike büyüyor… Gizemli hastalıkta ölü sayısı 34’e ulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden yapılan açıklamada, ‘EVALI’ ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1600 olduğu aktarıldı.

Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiği açıklanmış, ilk vakalar, nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

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