Eleştirilerin odağındaki Trump ve Zelenskiy buluştu!

ABD Başkanı Trump New York'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı, tartışma yaratan ve Trump hakkında azil soruşturması açılmasıyla sonuçlanan tartışmalı telefon görüşmesiyle ilgili olarak, “Bence her şeyi okudunuz. Ben ABD'nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi.

O anda söze giren Başkan Trump da Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak “Baskı olmadı” ifadesini kullandı.

Trump, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetlerinden milyonlarca dolar para kazandığını ve bunun araştırılması gerektiğini savundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı için “Bence bu korkunç bir şey. Ukrayna lideri yolsuzluğu durdurmak istiyor. Sanırım bu vaatle seçimi kazandı. Bu konuda başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Başkan Trump bir kez daha hakkındaki azil soruşturmasını “cadı avı” olarak niteledi. Telefon görüşmesinin deşifresine göre Ukrayna liderine irtibata geçmesini söylediği şahsi avukatı Rudy Giuliani için “Son derece saygın biri. İşini iyi biliyor” ifadelerini kullandı. Trump azil soruşturması için de “Demokratlar ve medyanın uydurması” yorumunda bulundu.