En genç başbakana en yaşlı mevkidaşından mesaj var: Bizi de unutmayın!

Finlandiya’nın yeni başbakanı Sanna Marin, uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Yemin ederek görevi devralmaya hazırlanan 34 yaşındaki Marin, koltuğuna oturduğu gün ‘aktif görevdeki en genç başbakan’ olacak.

Ülkesinin tarihteki üçüncü ve en genç başbakanı olan Marin’e uzaklardan bir çağrı geldi. Marin’e seslenen 94 yaşındaki Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, görevini sürdüren en yaşlı isim.

Bir anda dünyanın konuştuğu isim haline gelen genç mevkidaşına tavsiyelerde bulunan Muhammed, yaşlılardan tavsiye almanın önemine dikkat çekti. Reuters’a açıklamalarda bulunan Muhammed, “Genç insanların ideallerine güvenirken, yaşlıların tecrübeleri de gözardı edilmemeli” ifadelerini kullandı.

1981-2003 yılları arasında 22 yıl boyunca Malezya’da başbakanlık görevini yürüten Muhammed, önceki Başbakan Necip Rezak’ın adının yolsuzluk skandalına karışması sonrası 2018’de yeniden göreve gelmişti.