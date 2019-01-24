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Endonezya sele teslim! Ölü sayısı 30’a yükseldi, onlarca kişi kayıp

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 30 kişi hayatını kaybetti.

12:40 -
Haberler Dünya
Endonezya sele teslim! Ölü sayısı 30’a yükseldi, onlarca kişi kayıp

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı (BPBD), eyaletin Gowa, Jeneponto ve Maros bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 30’a yükseldiğini bildirdi.

Kurtarma ekipleri sel mağdurlarına ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kurtarma ekipleri sel mağdurlarına ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgede 24 kişinin de kayıp olduğunu belirten BPBD yetkilileri, sel ve heyelanlardan olumsuz etkilenen 3 bin 321 kişinin güvenli bölgeye tahliye
edildiğini duyurdu.

Selde mahsur kalan bir köpek de böyle kurtarıldı.

Selde mahsur kalan bir köpek de böyle kurtarıldı.

Sel ve heyelanların etkili olduğu bölgelerde, kayıpları arama ve afetzedelere yardım ulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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