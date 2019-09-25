Endonezya’da öğrenciler evlilik öncesi cinsel ilişki yasası için polisle çatıştı

Endonezya’da gerilim son haftalarda çok yüksek… Bunun sebebi ise geçen haftalarda gündeme getirilen ceza yasası değişikliği.

Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasa dışı hale getiren ve 1 yıl hapis cezası getirilen, evlenmeden birlikte yaşamanın 6 ay hapis cezasına sebep olduğu, kürtaja 4 yıl hapis cezası verilmesini ve cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcısına, dine, devlet kurumlarına, bayrak ve ulusal marş gibi simgelere hakareti yasaklayan tasarıya karşı olan binlerce üniversite öğrencisi dün geniş katılımlı bir gösteri düzenledi.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da parlamento binası önünde bu tasarıyı protesto edilirken polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Cumhurbaşkanı Joko Widodo, geçen hafta yaptığı açıklamada tasarının oylanmasını ertelerken gösterilerde çok sayıda protestocu yaralandı.