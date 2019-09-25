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Endonezya’da öğrenciler evlilik öncesi cinsel ilişki yasası için polisle çatıştı

Endonezya'da gündem Cumhurbaşkanı Widodo'nun geçen hafta gündeme getirdiği evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasaklayan ceza yasası değişikliği tasarısı... Cuma günü tasarıyı geçici olarak askıya aldığını söyleyen Widodo'nun bu açıklamasından memnun olmayan üniversiteliler sokaklara döküldü. Çok sayıda gösterici kürtajı yasaklayan, cumhurbaşkanına hakaret edilmesini yasa dışı hale getiren ve evlilik öncesi ilişkiyi yasaklayan tasarıya karşı durmak için polisle çatıştı.

Sozcu.com.tr
07:17 -
Haberler Dünya
Endonezya’da öğrenciler evlilik öncesi cinsel ilişki yasası için polisle çatıştı

Endonezya’da gerilim son haftalarda çok yüksek… Bunun sebebi ise geçen haftalarda gündeme getirilen ceza yasası değişikliği.

Başta başkent olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasa dışı hale getiren ve 1 yıl hapis cezası getirilen, evlenmeden birlikte yaşamanın 6 ay hapis cezasına sebep olduğu, kürtaja 4 yıl hapis cezası verilmesini ve cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcısına, dine, devlet kurumlarına, bayrak ve ulusal marş gibi simgelere hakareti yasaklayan tasarıya karşı olan binlerce üniversite öğrencisi dün geniş katılımlı bir gösteri düzenledi.

Polise taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale edildi.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da parlamento binası önünde bu tasarıyı protesto edilirken polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Cumhurbaşkanı Joko Widodo, geçen hafta yaptığı açıklamada tasarının oylanmasını ertelerken gösterilerde çok sayıda protestocu yaralandı.

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Son güncelleme: 07:22 25.09.2019
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