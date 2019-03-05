Endonezya’da otel baskını: Cinsel ilişki yaşayana kırbaç cezası

Endonezya’nın Açe bölgesinde ihbar üzerine polisin gerçekleştirdiği baskında 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bu kişiler daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve aylarca parmaklıklar arkasında kalmıştı. Kaldıkları otellerde evlilik dışı cinsel ilişki yaşadıkları ortaya çıkan erkek ve kadınlara kırbaç cezası verildi.

Bugün meydana kurulan bir platform üzerinde maskeli bir infazcı, erkek ve kadınları kırbaçladı. Meraklı bakışların takip ettiği kırbaç cezası akıllı telefonlara da kaydedildi.

Çiftlerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiklerini açıklayan yetkililer cezanın uygulanmasının ardından kadınlara yardım etti. Zira kırbaç darbeleri sonrasında kadınlar ayakta durmakta güçlük çekti.