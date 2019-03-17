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Endonezya’da sel: 42 ölü

Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen selde, 42 kişinin öldüğü bildirildi.

06:14 -
Haberler Dünya
Endonezya’da sel: 42 ölü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho,yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura’da dünden bu yana etkili olan
şiddetli yağışların yol açtığı selde 42 kişinin öldüğünü belirtti.

Bölgedeki afette 21 kişinin yaralandığını bildiren Nugroho, bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.?

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor. AA

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Son güncelleme: android-time 06:17 17.03.2019
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