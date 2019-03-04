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Endonezya’da yanardağ harekete geçti! Yetkililerden hayati uyarı

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

06:55 -
Haberler Dünya
Endonezya’da yanardağ harekete geçti! Yetkililerden hayati uyarı

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, şubat sonundan bu yana Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketlerde artış olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

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UYARILAR YAPILIYOR

Yanardağdaki volkanik hareketliliğin ani bir patlama riski taşıdığı bildirilen açıklamada, bölgede faaliyet gösteren balıkçılara ve halka, yanardağ kraterine 5 kilometreden fazla yaklaşmamaları uyarısında bulunuldu.

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GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sunda Boğazı’nda 22 Aralık’ta Anak Krakatau Yanardağı’ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütle sebebiyle oluşan, Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya’da, Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor. AA

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