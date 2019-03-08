Endonezya’daki maden faciasında ölü sayısı 27’ye yükseldi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bolaang Mongondow Afet Yönetim Ajansı (BPBD) Başkanı Abdul Muin Paputungan, kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda yaşamını yitirenlerin 16'dan 27'ye yükseldiğini açıkladı.

Heyelan bölgesindeki kazı çalışmalarında toprak kayması oluşması tehlikesi bulunduğunu belirten Paputungan, ekiplerin can güvenliğine karşı arama kurtarma çalışmasını sonlandırma kararı aldıklarını aktardı.

Toprak altında halen kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakam bulunmadığını bildiren Paputungan, yürütülen çalışmalarda toplamda 18 kişinin sağ olarak kurtulduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki çalışmalara katılan Manado Arama Kurtarma Ekibi Şefi Djefri DT Mewu ise ailelerden gelen kayıp bildirimine göre yaklaşık 16 kişinin toprak altında olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Bolaang Mongondow'a bağlı Bakan köyünde yer alan maden sahasında meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.