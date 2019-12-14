Engelli bireylere ‘cinsel uyarım deneyi’ soruşturması

Iowa İnsan Hizmetleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Glenwood Resource Center’da insan deneyleri yapıldığına dair araştırmaların “optimal hidrasyon” ve “cinsel uyarım çalışmalarına” yoğunlaştığı bildirildi.

Sözcü Matt Highland henüz bilgi toplama aşamasında olduklarını ve tüm iddiaları ele alarak araştırma yapılacağını söyledi.

Devlet kurumu olan merkezde “zararlı ve kontrolsüz insan deneyleri” ve olası insan hakları ihlalleri iddialarına yönelik soruşturmanın başlatıldığı kasım ayında duyurulmuştu.

Highland, cinsel uyarım deneylerinin soruşturmanın bir parçası olduğunu açıkladı.

Iowa Valisi Kim Reynolds ise çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, “Glenwood Resource Center sakinlerinin güvenliği ve sağlığını korumak için her şeyin yapıldığından emin olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Euronews’ün haberine göre; Glenwood’daki merkez, ileri derecede zihinsel engelli 250 kadar insana bakım sağlıyor. Merkezde yaşayanlar tıbbi olarak kırılgan ve pek çoğu konuşamıyor ve yürüyemiyor.

MÜFETTİŞ İZNE AYRILDI

Eyalet yetkilileri Glenwood’da müfettiş olan Jerry Rea’nın ücretli izne ayrıldığını söyledi. İznin nedeni hakkında bilgi verilmezken Rea’nın daha önce “Gelişimsel ve zihinsel engelli kişilerde sapkın cinsel davranışların değerlendirilmesi ve tedavisi” konusuyla ilgilendiği tespit edildi.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi verilerine göre Rea’nın 20 yıl önce “bireyin cinsel uyarılmasının tespit edilmesi ve izlenmesine yönelik bir cihazın” patentini aldığı tespit edildi.

Adalet Bakanlığı ayrıca Iowa eyalet yetkililerinin engelli bireylerin “ciddi zarar riski altında” tutulmasında rolü olup olmadığı da araştırıyor.

Glenwood çalışanlarıysa, eyalet yetkililerini merkezdeki tıbbi bakımın tehlikeli şekilde yozlaştığı konusunda sık sık uyardıklarını öne sürüyor.

Sözcü Highland, son iki ay içinde merkezde bakım sağlanan üç kişinin öldüğünü doğrularken, son bir yılda 14 engelli bireyin hayatını kaybettiği bildirildi.