Erdoğan dün tüm dünyaya sitem etmişti! Göçmenler akın akın geliyor

Dün Kuala Lumpur’da katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya seslenerek Suriye’de yaşanan insanlık dramını çözmek için hiçbir hamle yapılmadığını dile getirmişti. Erdoğan, “Sadece zekatlarından verseler fakir fukara kalmaz. İslam dünyası çok mu fakir? Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar, niçin bunlar destek vermiyorlar?” diye sormuş ve sitem etmişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu ülkelerin zekatlarını vermesi durumunda sorunun ortadan kalkacağını dile getiren Erdoğan, “Şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. ‘Türkiye olarak siz bunun altından nasıl kalkıyorsunuz?' 40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğinden ciddi bir destek var ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor. Hiçbiri bu sözlerini yerine getirmiyorlar ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor, ‘Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden kritik bir açıklama geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Saldırıların çoğunluğu ise İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret el Numan kasabasına düzenlendi. Serakip ve Maaret el Numan kasabalarına hava saldırıları dün gece ve sabah saatlerinde de devam etti.

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Çoğunluğu Maaret el Numan kasabasından olmak üzere binlerce kişi güvenli bölgelere doğru hareket etti.

Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi. (DHA)