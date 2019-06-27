Erdoğan G-20 Zirvesi için Japonya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı’nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka’ya geldi

28-29 Haziran’da gerçekleştirilecek zirvede önemli temaslarda bulunması beklenen Erdoğan’ın 29 Haziran günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde masada olacak ana konuların başında S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 savaş uçaklarının alım süreçlerinin yer alacağı tahmin ediliyor.