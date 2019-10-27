Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.. AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/erdogan-ile-merkel-telefonda-gorustu-5414256","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/erdogan-ile-merkel-telefonda-gorustu-5414256","pageType":"yazi","pageIdentifier":5414256,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5414256,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/erdogan-ile-merkel-telefonda-gorustu-5414256/","headline":"Erdou011fan ile Merkel telefonda gu00f6ru00fcu015ftu00fc","description":"","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Almanya","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Suriye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/27/iecrop/merkel_16_9_1572179510.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1572179515,"datePublished":1572179515,"dateModified":1572179515,"info":"{"seo_news":"false"}"});