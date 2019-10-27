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Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15:31 -
Haberler Dünya
Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Suriye
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