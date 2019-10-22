Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İngiliz gazetesinden kritik analiz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 200 kadar Amerikan askerinin Suriye-Irak sınırı yakınında tutulmasına yönelik planları değerlendirdiğini söylemişti.

Times’ta, Ortadoğu muhabiri Richard Spencer imzalı haberde, bu askerlerin nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölge dışında görev yapacakları ve petrol sahalarını kontrol edecekleri belirtiliyor.

Haberin başlığı, “Washington, petrolü Putin’den uzak tutmak için asker bırakıyor”.

Mark Esper, ABD’nin petrol sahalarının IŞİD’in eline geçmesine istemediğini vurgulamıştı. Amerikan New York Times gazetesine göre ise söz konusu planın amacı, Esad rejimini ve Rusya’yı petrol sahalarından uzak tutmak.

Times’taki haberinde şu ifadeler yer aldı:

* ABD’nin özel kuvvetlerini Suriye’nin Ürdün sınırında çöldeki bir alan olan El-Tanf bölgesinde tutacağı, 150 Amerikan askerinin İran’ın Suriye’nin güneydoğusundaki milis faaliyetlerini gözlemleyeceği bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump da dün İsrail ve Ürdün’ün talebi üzerine, az sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalacağını söyledi.”

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ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNE VURGU

Times’ın haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeye de değiniliyor.

Gazeteye göre Rusya, Barış Pınarı Harekâtı’nın sınırlandırılmasını istiyor, Erdoğan ve Putin’in tartışacakları konu da bu olacak.

Times, “Türkiye artık, Sayın Erdoğan’ın ilan ettiği ‘güvenli bölge’nin sadece Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 70 mil (yaklaşık 112 km) uzunluğundaki bölgede olacağını kabul etmeli. Erdoğan’în hedeflediği 300 millik (yaklaşık 480 km) alanda değil” diyor.

Haberde, Erdoğan’ın başta güvenli bölgenin tamamında 2 milyon Suriyeli mültecinin yaşayabileceğini açıkladığı, danışmanlarını ise şimdi bu hedefe ulaşmanın imkansız olduğunu söyledikleri belirtiliyor.

Times’a göre Putin bugünkü görüşmede, Tel Abyad-Resulayn dışındaki bölgelerin artık rejimin kontrolünde olmasının önemini vurgulayacak ve muhtemelen Türkiye’ye, Kürtlerin sınır bölgesini PKK’yı güçlendirmek için kullanmalarına izin verilmeyeceği yolunda güvence verecek.