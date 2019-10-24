Erdoğan teras detayını vermişti Uşakov süreyi açıkladı!

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen salı günü Soçi'de yaptıkları bire bir görüşmenin en az iki saat sürdüğünü belirtti.

Sputnik’teki bilgilere göre Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de altı saatten fazla süren görüşmenin en az iki saatlik bir kısmında yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

“EN AZ İKİ SAAT GÖRÜŞTÜLER”

Konu ile ilgili bir soru üzerine Uşakov, “En az iki saat bire bir görüştüler” yanıtını verdi.

Daha sonraki görüşmelerin heyetlerin de katılımıyla devam ettiğini söyleyen Uşakov, varılan mutabakat muhtırasındaki maddelerinin kaçının Rusya ve kaçı Türkiye girişimi ile oluşturulduğu sorusunu ise, “Bu ortak oluşturulan bir belge, bu nedenle bizim de, Türkiye'nin de kattığı kısımlar var” şeklinde yanıtladı.

Anlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğu sorusuna ise Uşakov, “Genel olarak bu tür çalışma görüşmeleri en fazla 2-3 saat sürer, bu görüşme ise 6 saat sürdü. Konular çok ciddi ve mutabık kalınan belge de son derece önemli” yanıtını verdi.