Erdoğan ve Trump görüşürken terör örgütü yandaşları sokağa indi!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Washington’da gerçekleşen görüşme uluslararası basının gündeminde.

Görüşmeye dair analizler ve fotoğraflar ardı ardına yayınlanırken, Reuters ajansı Washington’da sokağa inen terör örgütü PKK yandaşlarını görüntüledi.

ABD’li yetkililer, herhangi bir sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldıklarını duyurmasına rağmen, provokatif eyleme müsaade etti.

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin sürdüğü dakikalarda Beyaz Saray ve çevresinde toplanan terör sempatizanları, ellerinde sözde Kürdistan bayrakları ve terör örgütü üyelerinin pankartlarını taşıdı.

Sloganlar atarak bir süre ilerleyen grup, polis ekiplerinin kontrolü altında dağıldı.