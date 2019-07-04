Erdoğan’dan flaş açıklamalar

ABD'den gelen ‘S-400 alırsanız F-35'ler teslim edilmez’ açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sen müşterinin malını nasıl vermezsin, bunun adı gasp olur” ifadelerini kullandı. F-35 konusunda ‘Biz ortak üreticiyiz’ vurgusu yapan Erdoğan, “Siz bir müşteri arıyorsanız, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. Biz şu ana kadar da 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Askerlerimiz pilotlarımız bir general eşliğinde eğitime gitti. 4 tanesini teslim ettiler, diğerlerini bıraktılar” dedi.

“TRUMP’IN ORTAYA KOYDUĞU TAVIR, TAKDİRE ŞAYANDIR”

Erdoğan, G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme için “Sayın Trump’ın görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır, takdire şayandır. Ben de kendilerine bu tür tavırlarını sevdiğimi belirttim” dedi.

“BM'NİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MUHATAP ALMASI SKANDALDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, terör örgütü YPG/PYD ile çocuk savaşçılar konusunda yaptığı anlaşma da vardı. Bunun asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, “BM'nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi bir statü tanır gibi bir anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır. Bu ortada bırakılacak bir konu değil” dedi.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında ise “Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacağız. Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz. Orada hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmeleri kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.

“LİBYA'DA HAFTER, KORSAN KONUMUNDADIR”

Libya’da Türk vatandaşlarının kaçırılıp daha sonra serbest bırakılması sürecini de değerlendiren Erdoğan, “Orada BM'nin uluslararası hukuka göre muhatabı Sarrac'tır. Biz de bugüne kadar bütün görüşmelerimizi Sarrac'ın ekibiyle yaptık. Ben bugüne kadar Hafter'le muhatap olmadım. Hafter şu anda orada tam manasıyla korsan hareket yapmıştır; korsan konumundadır” dedi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Uluslararası gündemin sıcak başlıklarını da değerlendiren Erdoğan, ABD-İran gerginliği için Japonya Başbakanı Abe’nin birlikte hareket etme önerisi getirdiğini belirterek, “Abe ile yaptığımız görüşmede Abe ‘Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?’ dedi. Ben de ‘Niye olmasın’ dedim. ‘Gerek Ruhani gerek Hamaney'le de görüşmelerde bulunabilirim’ dedim. ‘Beraber derseniz, beraber de olabilir’ dedim. O konuda bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.