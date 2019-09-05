Erdoğan’dan güvenli bölge çıkışı: Eylül sonunda başlatmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölge, mültecilerin durumu ve Doğu Akdeniz konularına değinen Erdoğan çarpıcı ifadeler kullandı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’le ilgili olarak, “Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız” dedi.

Fırat’ın doğusuyla ilgili kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eylül’ün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.