Erdoğan’dan S-400 ve F-35 açıklaması: ABD’nin sözleri çok yanlış

İstanbul’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 alımı konusunda ABD’li yetkililerin söylemlerini hatırlatarak “ABD’nin şu andaki söylemleri çok yanlış. Biz S-400 sürecini bitirdik. Ödemelerimiz devam ediyor. Amerika’ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot’ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya’nın S-400’de tanıdığı şartları bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında da S-400 teslimatları başlayacak” dedi.

Erdoğan, F-35 tartışmaları konusunda da şunları söyledi:

“F-35 konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Üç uçak teslim edildi, çok kısa bir süre içinde dördüncüyü de teslim edecekler. Pilotlarımız da bir General öncülüğünde ABD’de eğitimlerini sürdürüyor. Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı için oradaydı. NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı konuşma manidardır. Adeta ‘NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım doğru değildir, hepsine ihtiyacımız var’ ifadesini kullandı. Daha önce de ‘Biz üyelerimizin hangi silahı alacağına müdahale edemeyiz’ demişti.”