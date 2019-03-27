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Erdoğan’ın Ayasofya yorumuna UNESCO’dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği miting sırasında Ayasofya'yı ibadete açacağının sinyalini vermesi Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basınına konuşan UNESCO yetkilileri, "Dünya Miras Komitesi'nin onayı alınmalı" dedi.

Sozcu.com.tr
15:13 -
Haberler Dünya
Erdoğan’ın Ayasofya yorumuna UNESCO’dan yanıt geldi

Önceki gün miting sırasında İstanbul’un en ikonik yapılarından biri olan Ayasofya’yı ibadete açacağının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları komşuda gündemi adeta değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını UNESCO’dan yetkililerle konuştu.

UNESCO tarafından Yunan basınına yapılan açıklamada ise böyle bir değişikliğin yapılmadan önce Dünya Miras Komitesi’nin onayının alınması gerektiği vurgulandı. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan yetkililer bu tür bir değişiklik için UNESCO’nun onayının gerektiğini dile getirdi.

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