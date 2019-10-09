Erdoğan’ın danışmanı CNN International’a çıktı!

Amanpour’un sunduğu yayına bağlanan Gülnur Aybet, “Sınıra yakın bölgede hapiste tutulan IŞİD’liler Türkiye’nin önceliğidir. Bu cezaevlerini içeren alanları koruyacağız. Bununla birlikte, kampların yönetimini, özellikle de uluslararası toplumla ortak bir çaba içinde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Aybet, “Operasyonun içeriği hakkında Erdoğan ve Trump ortak bir anlayışa ulaştı” ifadesini kullandı.

CNN International Aybet’in bu açıklamalarını internet sitesinde “Türkiye, IŞİD’li esirlerin yükünü tek başına omuzlamayacak” şeklinde haberleştirdi.