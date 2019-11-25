Erdoğan’ın Halkbank endişesi Trump’ı harekete geçirdi!

Amerikan The Hill’in, Demokrat bir senatöre dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ‘a Halkbank ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Habere göre, Erdoğan’ın endişelerine hak veren ABD Başkanı Trump harekete geçerek ekibi ve Hazine Bakanlığını bu konuda bilgilendirdi.

İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank için Trump’ın Adalet Bakanlığı’na da benzer bir bilgilendirme yaptığı iddia edildi.

Haberde, Trump’ın Türkiye’ye karşı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle uyguladığı yaptırımlara Halkbank’ın dahil edilmemesine gerekçe olarak Türkiye’nin yaptığı lobi faaliyetlerinin yanı sıra Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişki gösterildi. Trump’ın Halkbank’a yönelik olası yaptırımın etkilerinin araştırılması için de talimat verdiği belirtildi.

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GEÇTİĞİMİZ YIL DA HALKBANK KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Hill, Bloomberg’de yer alan ve Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeden sonra Hazine Bakanı ve Adalet Bakanı’nın araya girerek Halkbank soruşturmasına müdahalede bulunduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Haberde son olarak 2017’de ve geçtiğimiz yıl ABD Hazine Bakanı Steve Mnunchin ile Türk yetkililer arasında ABD’de yapılan toplantıda da Halkbank konusunun tartışıldığı hatırlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Halkbank soruşturmasının geçtiğimiz Ekim ayına kadar sümen altı edildiği belirtildi.