Erdoğan’ın övdüğü Ardern, sözlerle yüzleşmek için dışişleri bakanını Türkiye’ye gönderiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün yaptığı açıklamada kabinesinin Dışişleri Bakanı Winston Peters’ı Türkiye’ye göndereceğini duyurdu. Ardern, Christchurch’te yaşanan korkunç saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerde söylediği sözlerle “yüzleşmek” için böyle bir hamle yaptığını açıkladı.

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28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant’ın saldırısı sonrasında sağlam duruşu ve ülkeyi bir araya getirmesiyle takdir toplayan Ardern, mitinglerde saldırganın Facebook’taki videosunu paylaşmasından rahatsızlık duyduğu belirtildi. Erdoğan’ın saldırgana cezasının verilmemesi durumunda Türkiye’nin devreye girebileceğine dair ifadelerinin ardından Christchurch’te konuşan Ardern, “Dışişleri Bakanımız Peters, acilen durumun netleştirilmesi için Türkiye’ye gidecek. Başbakan Yardımcımız Türkiye’deki yorumlarla yüzleşecek. Oraya olası yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için yüz yüze görüşmek için gidecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Washington Post gazetesi için “Yeni Zelanda teröristi ve IŞİD’in kumaşı aynıdır” başlıklı bir makale yazmıştı. Erdoğan makalesini, “Son olarak tüm Batılı liderlerin, Yeni Zelanda Başbakanı Sayın Jacinda Ardern’in cesareti, liderliği ve samimiyetinden ders alarak kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanları kucaklaması gerekir” ifadesini kullanarak noktalamıştı. Erdoğan’ın Yeni Zelanda Başbakanı’nı övmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.