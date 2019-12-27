Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’ın sözleri Merkel’i tedirgin etti! Apar topar Türkiye’ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başta İdlib olmak üzere yeniden hareketlenen göçmen dalgası nedeniyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Alman basınında yer alan iddialara göre Merkel, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Sozcu.com.tr
10:46 -
Haberler Dünya
Erdoğan’ın sözleri Merkel’i tedirgin etti! Apar topar Türkiye’ye geliyor

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib’de Rusya ve Esad rejimi güçlerinin saldırıları yeniden hız kazandı. İdlib’deki abluka nedeniyle göçmen dalgası da yeniden başlarken, dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Aralık’ta Malezya ziyaretinde yaptığı konuşmada krize dikkat çekmiş, 50 bini aşkın göçmenin Türkiye’ye doğru gelmekte olduğunu söylemişti.

ERDOĞAN: DESTEK YOK

Suriye'de yaşanan insanlık dramını çözmek için hiçbir hamle yapılmadığını dile getiren Erdoğan, “İdlib’den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’nden ciddi bir destek var ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Göçmenler konvoylar halinde böyle görüntülendi.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından uluslararası ajanslar Türkiye sınırına doğru harekete geçen göçmen konvoylarını görüntülemişti.

ORTA YOL BULMAK İSTİYOR

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Alman basını flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre sınırdaki hareketlilik nedeniyle tedirgin olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek.

Haberde, Erdoğan’ın destek görmedikleri yönündeki açıklaması ve sınırdaki yeni göçmen dalgası nedeniyle mülteci anlaşmasıyla ilgili endişeleri bulunan Merkel’in, son gelişmeleri yüz yüze değerlendirerek orta yol bulmak istediği belirtiliyor.

Merkel hükümetinden olası ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Trump'tan kritik Türkiye mesajı: Katliamı durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlarSon dakika... Trump'tan kritik Türkiye mesajı: Katliamı durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar

 

İLGİLİ HABERErdoğan dün tüm dünyaya sitem etmişti! Göçmenler akın akın geliyorErdoğan dün tüm dünyaya sitem etmişti! Göçmenler akın akın geliyor

 

Son güncelleme: 10:50 27.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more