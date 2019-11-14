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Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video için ‘gerçeküstü’ yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oval Ofis'teki senatörler toplantısı sırasında izlettiğini ifade ettiği video ile ilgili Amerikan basınında 'gerçeküstü' yorumu yapıldı.

Sozcu.com.tr
23:47 -
Haberler Dünya

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Erdoğan’ın Trump ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sırasında ortaya çıkan video ile ilgili Amerikalılar ‘gerçeksüstü’ ve ‘doğrudan propaganda’ yorumlarından bulundu.

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VİDEO IPAD’DEN İZLETİLDİ

Toplantıda bulunan Cumhuriyetçi Parti’ye yakın dört kaynağa dayandırılan haberde, Erdoğan’ın Ipad cihazdan Oval Ofis’te bulunanlara YPG ve PKK’nın yaptıklarını aktaran bir video izlettiği belirtildi.

CNN’in de manşetine taşıdğı video ile ilgili yorumlarda bulunan senatörlerin Oval Ofis’te izlenen videoyu ikna edici bulmadığı ifade edildi. Haberde Erdoğan ve Graham arasında Suriye’deki operasyonlarla ilgili ateşli bir tartışma da yaşandığı öne sürüldü.

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ABD CNN Cumhurbaşkanı Donald Trump Haber iPad PKK Propaganda Suriye TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 00:06 15.11.2019
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