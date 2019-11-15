Esad hain planını itiraf etti: Türklere karşı savaşın dedik ama…

Rus haber ajansı RIA Novosti ile haber kanalı Rossiya 24’e konuşan Beşar Esad, Suriye Savunma Bakanlığı’nın, 22 Ekim’de Rusya ile Türkiye arasında varılan ‘tampon bölge’ anlaşmasının ardından, terör örgütü SDG mensuplarını orduya kabul etmeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını vurguladı.

BBC İzleme Servisi’nin aktardığına göre, SDG’lilerin bu teklifi kabul etmediğini belirten Esad, “Kürtler, Suriye ordusuna katılmak istemiyorlar, silahlarını muhafaza etme niyetindeler” dedi.

Esad, SDG mensuplarını ikna etmek için ‘Suriye ordusuna katılmaları ve Türklere karşı savaşmaları gerektiğini’ söylediğini ekledi.

ABD yönetiminin Suriye’deki faaliyetlerini ‘siyasi haydutluk nitelendiren Esad, “ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bu kurul ise devletin asıl sahibi olan büyük Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler” diye konuştu.