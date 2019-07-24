Son dakika… İdlib’de hava saldırısı: İki ölü

Muhaliflere ait Uçak Gözlemevi, Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın gözlemevinden aktardığına göre, Rusya’ya ait savaş uçakları da İdlib’in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Beyaz Baretliler kaynakları, hava saldırılarında Marratinnuman’da iki sivilin yaralandığını, Ariha’da da iki sivilin öldüğünü, dört sivilin ise yaralandığını ifade etti.

Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine önceki gün düzenlediği iddia edilen hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti.