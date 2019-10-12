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Esad’a ait kargo uçağı PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’ya indi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı adıyla Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekât sürerken uluslararası uçuş gözlem sistemlerine ilginç bir görüntü yansıdı. Şam'dan havalandığı sanılan Rus üretimi Ilyushin Il-76T model kargo uçağı PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunan havaalanına iniş yaptı.

Samet DEMİR
18:19 -
Haberler Dünya

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen PYD/YPG terör örgütüne karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı hem karada hem de havada gerçekleştirilen operasonlarla devam ediyor.

Suriye’ye ait uçak YK-ATD adıyla kayıtlı.

TSK’nın operasyonları devam ederken bölgede ilginç bir gelişme yaşandı. Genellikle uluslararası sivil havacılığı gözlemlemek için kullanılan uçuş radar sistemine, Şam’dan havalandığı düşünülen ve terör örgütünün kontrolünde bulunan Kamışlı’ya inen bir uçak takıldı. Uçağın Türkiye saatiyle 17:00 sularında Kamışlı’ya indiği sınıra yakın bölgede yaşayanlar tarafından da canlı olarak görülebildi.

Uçak sistem üzerinde Kamışlı’ya giden bir rota üzerinde tespit edildi.

Sisteme yansıyan bilgilere göre uçak, Rus yapımı Ilyushin Il-76T model bir kargo uçağı. TSK’nın hem havadan hem de karadan kuşattığı Kamışlı’ya gelen bu uçağın hangi amaçla buraya geldiği ya da ne tipte bir kargo taşıdığı ise henüz bilinmiyor.

Bölgedeki DHA muhabirlerinin kamerası Rus uçağı böyle yansıdı.

PKK PYD Suriye Terör terör örgütü TSK Türk Silahlı Kuvvetleri uçak
Son güncelleme: 18:31 12.10.2019
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