Esad’a ait kargo uçağı PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’ya indi!

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak bilinen PYD/YPG terör örgütüne karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı hem karada hem de havada gerçekleştirilen operasonlarla devam ediyor.

TSK’nın operasyonları devam ederken bölgede ilginç bir gelişme yaşandı. Genellikle uluslararası sivil havacılığı gözlemlemek için kullanılan uçuş radar sistemine, Şam’dan havalandığı düşünülen ve terör örgütünün kontrolünde bulunan Kamışlı’ya inen bir uçak takıldı. Uçağın Türkiye saatiyle 17:00 sularında Kamışlı’ya indiği sınıra yakın bölgede yaşayanlar tarafından da canlı olarak görülebildi.

Sisteme yansıyan bilgilere göre uçak, Rus yapımı Ilyushin Il-76T model bir kargo uçağı. TSK’nın hem havadan hem de karadan kuşattığı Kamışlı’ya gelen bu uçağın hangi amaçla buraya geldiği ya da ne tipte bir kargo taşıdığı ise henüz bilinmiyor.