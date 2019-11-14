Esad, İstanbul’da ölü bulunan İngiliz ajanla ilgili konuştu!

Sputnik’e açıklamalarda bulunan Esad, Beyaz Miğferler’in kurucusu Le Mesurier’in CIA tarafından öldürüldüğüne inandığını belirtti.

Esad, “Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servislerinin? Genel olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı veya diğer bölge ülkelerinin istihbarat servisleri, egemen ülkelerin servisleri değil, CIA’in birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor” diye konuştu.

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Beşar Esad, bu nedenle Türk istihbaratının bu işi yabancı istihbarat servislerinin talimatı üzerine gerçekleştirmiş olmasının çok muhtemel olduğunu savundu.

Esad, Le Mesurier’in ölümünü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in ölümüyle ilişkilendirdi.

Esad, “Bu gelişme hakkında ayrıca konuşmak yerine bunu benzer olaylarla birlikte ele alalım. Epstein’in cezaevinde intihar ettiği söylendiği ancak o, İngiliz ve Amerikan yönetimlerindeki ve belki de başka ülkelerdeki önemli kişilerle ilgili çok önemli sırları bildiği için öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“ROLLERİNİ TAMAMLADILAR”

Beyaz Miğferler’in El Kaide’nin bir parçası olduğunun bilindiğini ve sözü edilen kişilerin her şeyden önce önemli sırlara sahip oldukları için öldürüldüğünü kaydeden Esad, “Rollerini yerlerine getirdikten sonra yük olmaya başladılar ve onlardan kurtulma ihtiyacı doğdu. Bu kişilerin doğal şekilde öldüğüne veya intihar ettiklerine inanmak imkansız. Bu kişiler, onlarla onlarla birlikte gerçeklerin de ölmesi için öldürüldü” dedi.

“HAYATTA KALSAYDI GERÇEKLERİ SÖYLEYEBİLİRDİ”

Esad sözlerini şöyle sürdürdü: “El Bağdadi ve Bin Ladin neden öldürüldü? Hayatta kalsalardı, bazı durumlara ilişkin gerçekleri söyleyebilirlerdi. Belki de Beyaz Miğferler’in kurucusu anıları ve hayatı hakkında bir kitap üzerinde azimli bir şekilde çalışıyordu ve bu kabul edilemez bulundu. Bunlar varsayımlar ancak çok ciddi varsayımlar. Zira diğer görüşler şu anda benim için ikna edici değil.”